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Завтра Северо-Западный микрорайон останется без холодной воды

Сегодня, 08:06
Завтра Северо-Западный микрорайон останется без холодной воды
Завтра, 6 июня, будет прекращена подача холодной воды в Северо-Западном микрорайоне Курска. Как уточнили в «Водоканале», отключение продлится с 8 утра до 9 вечера. Без холодного водоснабжения останутся улицы Косухина, Воробьева, проспект Хрущева (кроме домов №№16, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42), ул. Мыльникова, Майский бульвар, а также четные номера домов на проспектах Дружбы и Энтузиастов.
Курянам, попадающим в зону отключения, рекомендуют сделать необходимый запас воды.
Справки по телефону 70-06-14.

 

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