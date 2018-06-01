Завтра Северо-Западный микрорайон останется без холодной воды

Завтра, 6 июня, будет прекращена подача холодной воды в Северо-Западном микрорайоне Курска. Как уточнили в «Водоканале», отключение продлится с 8 утра до 9 вечера. Без холодного водоснабжения останутся улицы Косухина, Воробьева, проспект Хрущева (кроме домов №№16, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42), ул. Мыльникова, Майский бульвар, а также четные номера домов на проспектах Дружбы и Энтузиастов.

Курянам, попадающим в зону отключения, рекомендуют сделать необходимый запас воды.

Справки по телефону 70-06-14.