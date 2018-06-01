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Под Курском начинаются соревнования «Школа безопасности»

Сегодня, 08:07
Под Курском начинаются соревнования «Школа безопасности»
С 5 по 9 июня в селе Паники Медвенского района состоятся соревнования «Школа безопасности» среди школьных команд. Турнир посвящен 75-летию Победы в Курской битве. Соревнования определят, насколько подрастающее поколение подготовлено к различным экстремальным ситуациям. Участники будут состязаться в хождении по бревну, вязанию узлов, разведению костра, умению ориентироваться на местности, переправе через условное болото. Кроме того, ребята продемонстрируют знания сигналов бедствия, по оказанию первой доврачебной помощи. Команде также предстоит решить пожарно-тактические задачи. В зачёт по физической подготовке войдут бег, метание гранаты, подтягивание для юношей и качанию пресса для девушек. 

 

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