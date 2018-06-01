Жительница Белгорода пожаловалась на "наркотическое мороженое" из Курска

Жительница Белгорода пожаловалась в городскую администрацию на мороженое "Стоп-наркотик", где изображены конопля и мак, сообщает телеграм-канал "Белгород № 1". Продукт продавался в сети местных магазинов. Мэрия начала проверку и действительно обнаружила, что эскимо находилось в свободной продаже. В этой связи сеть магазинов по просьбе управления потребительского рынка отправила всё "наркотическое мороженое" обратно в Курск на "Курский хладокомбинат". Канал сообщает, что мэрия теперь взяла под контроль всё мороженое, которое продаётся в продуктовой сети.