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Мошенник прислал железногорцу вместо видеокарты халву

Сегодня, 12:44
Мошенник прислал железногорцу вместо видеокарты халву
В полицию обратился 27-летний житель Железногорска, который заявил, что стал жертвой мошенника. Со слов потерпевшего, на одном из сайтов он нашел объявление о продаже видеокарты для компьютера. Мужчина созванивался и списывался с продавцом, обговаривая условия продажи и доставки товара. Тот попросил перевести ему оплату через специальное приложение, а видеокарту пообещал выслать по почте. Железногорец перечислил деньги, через несколько дней посылка пришла. Однако открыв ее, покупатель вместо видеокарты обнаружил халву. Ущерб составил 34 тысячи рублей. Попытки связаться с продавцом ни к чему не привели. Злоумышленник отключил телефон, а страницу в соцсетях зарегистрировал уже под другим именем. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивают. По предварительным данным, мошенник звонил из Липецкой области.

 

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