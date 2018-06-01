В Курске установят бюст мультипликатора Бориса Дёжкина

В Курске появится бюст мультипликатора Бориса Дёжкина. Скульптура пополнит «галерею» известных земляков у филармонии. Проекты представили 5 курских художников. Одна из сложностей, с которыми столкнулись авторы проектов, в том, что не сохранилось кинохроники, только фотографии. Поэтому воссоздать образ человека динамического искусства в статичной скульптуре, по мнению родственников Дёжкина, пока не удалось. Проекты предложили доработать. Тем временем фестиваль имени Бориса Дёжкина продолжается. Зрителей ждут показы в киноцентре «Звездный» и драмтеатре, творческие встречи мультипликаторов со зрителями, в том числе в районах. К примеру, автор знаменитого «Антошки» Леонид Носырев сегодня с визитом в Большесолдатском. Завершится фестиваль анимации 7 июня.



