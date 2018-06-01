«Спецназ курского МЧС» готов к чемпионату мира по футболу

Курские спасатели готовятся к Чемпионату мира по футболу. В нашей области не планируется проведение матчей, однако сотрудники МЧС входят в состав двухтысячного «спасательного эшелона», который в считанные часы будет готов выдвинуться на помощь своим коллегам при нештатной ситуации. Зона ответственности курян – Ростовская область. Именно сюда направится при необходимости аэромобильная группировка – так называемый «спецназ спасательного ведомства». В его составе 100 человек и 15 единиц техники. Напомним, мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля, а усиленные меры безопасности действуют с 25 мая по 25 июля.

В Ростове-на-Дону состоятся 5 матчей мундиаля, четыре из которых пройдут в рамках группового этапа (17, 20, 23 26 июня) и один – из серии игр плей-офф (2 июля). В гостях у ростовчан побывают сборные команды Бразилии, Швейцарии, Уругвая, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.