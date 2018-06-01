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Доцент курского ВУЗа стал фигурантом двух уголовных дел за взятки

Сегодня, 13:20
Доцент курского ВУЗа стал фигурантом двух уголовных дел за взятки
Доцент кафедры курского ВУЗа стал фигурантом уголовного дела. Как рассказали в прокуратуре, прошлой осенью к преподавателю обратилась студентка-заочница с просьбой помочь ей выполнить отчет о преддипломной практике без фактического ее прохождения и защиты, изготовлении выпускной квалификационной работы и получении беспрепятственного допуска к защите. Доцент согласился оказать такую услугу за вознаграждение в 30 тысяч рублей. На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки за незаконные действия". К слову, в производстве следствия находится еще одно уголовное дело в отношении этого же преподавателя, возбужденное по аналогичным обстоятельствам. 

 

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