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В Курске таксист обворовал пассажирку

Сегодня, 08:01
В Курске таксист обворовал пассажирку
В Курске полицейские установили подозреваемого в краже денег с банковской карты. Потерпевшая лишилась денег после поездки с работы домой на такси. Расплачиваясь, она обронила банковскую карту с надписью пин-кода. Водитель это заметил, но вернуть карту не пожелал, хотя номер телефона потерпевшей был указан в заказе. В ближайшем банкомате он снял всю имеющуюся наличность – более 5 тысяч рублей. Оперативники установили 28-летнего водителя в течение суток. Он обязался вернуть похищенную сумму, но это не освободит его от ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

 

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