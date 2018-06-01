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Сегодня на Театральной площади «Курск читает Пушкина»

Сегодня, 08:09
Сегодня на Театральной площади «Курск читает Пушкина»
Сегодня в России отмечают Пушкинский день. В честь 219-й годовщины со дня рождения поэта в нашем городе состоится литературный проект «Курск читает Пушкина». Начало в 11 часов. На Театральной площади у памятника поэту будут организованы несколько интерактивных площадок. В частности, здесь можно послушать произведения Пушкина в исполнении талантливой молодежи, а также курских писателей и поэтов; посмотреть фрагмент из спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке»; встретиться с персонажами известных пушкинских сказок и сфотографироваться с ними. 

 

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