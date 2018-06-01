В Курске приступили к ремонту дорог на улице ВЧК и Красной площади

В Курске ремонтируют дороги. Как рассказали в пресс-службе мэрии, по улицам Магистральная, Карла Маркса, Дубровинского и проспекту Ленинского комсомола работы уже завершены. В администрации подчеркнули: чтобы избежать заторов, ремонт ПЛК и улицы Карла Маркса проводился в ночное время. Однако это возможно не на всех объектах, поэтому автолюбителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Уточняется, что сейчас подрядчики приступили к фрезерованию проезжей части по улице ВЧК и на Красной площади. Напомним, Курск из регионального бюджета получил на ремонт дорог 240 миллионов рублей. Эти средства направили на ремонт проезжей части ПЛК, улиц ВЧК, Малых (на участке от ул. Стрелецкая Набережная до Кривецкого пер.), Карла Маркса (участок от УГИБДД до границы города), 50 лет Октября (от ул. Аэродромная до ул. Пучковка), Красный Октябрь, Магистральная (от Магистрального проезда до ул. 1-я Строительная), Дубровинского (от ул. Маяковского до АЗС «ТНК»), Красной площади. Общая площадь ремонта – 230 660 кв.м.



