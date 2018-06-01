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Курск принимает уникальный автомотопробег

Сегодня, 08:01
Курск принимает уникальный автомотопробег
Курск принимает участников уникального международного автомотопробега «Победа без границ». Он посвящен воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В пробеге, который стартовал 7 мая из Душанбе, участвуют представители Казахстана, России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Армении. Они посещают места сражений и воинских захоронений, организуют вечера и концерты памяти в городах Казахстана, России и Беларуси. Финальный пункт пробега - Город-герой Брест, где 22 июня состоится большой концерт-реквием.
Сегодня же автопробег прибывает в Курск. Завтра состоятся церемония возложения цветов на мемориальном комплексе «Курская дуга» и митинг на мемориале Павшим. Для участников акции организуют экскурсию по Северному фасу Курской дуги с посещением командного пункта Центрального фронта в м. Свобода, монастыря «Коренная пустынь», площади Победы в пос. Поныри, мемориала «Тепловские высоты» и стелы «Ангел мира».

 

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