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В центре Курска в массовом ДТП пострадали четыре человека

Сегодня, 18:55
В центре Курска в массовом ДТП пострадали четыре человека
Сегодня вечером в центре Курска произошла серьезная авария. Около 17 часов на перекрестке улиц Садовая и Ленина столкнулись сразу 4 автомобиля.  34-летний водитель «Мерседеса», двигаясь по улице Ленина, допустил столкновение с «Тойотой», выезжавшей с Мирной. Затем «Мерседес» столкнулся с ехавшим по выделенной для пассажирского транспорта полосе микроавтобусом «Форд». Маршрутка столкнулась с ехавшим сзади «ПАЗиком». В результате ДТП ранены водитель «Мерседеса», 49-летняя женщина-водитель и 18-летняя пассажирка «Тойоты», а также 34-летняя пассажирка микроавтобуса «Форд». Выясняются причины и обстоятельства ДТП. Движение на Садовой от улицы Радищева до улицы Ленина на время пришлось перекрыть. Пассажирский транспорт  перенаправили с улицы Ленина на улицу Радищева.

 

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