В Железногорске хирургу вынесли приговор за смертельное ранение пациентки

В Железногорске суд огласил приговор хирургу одной из местных больниц. Врач признан виновным в причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей. В декабре 2016 года врач делал плановую операцию 22-летней молодой маме по имени Лейла. Судом установлено, что хирург допустил преступную небрежность - не рассчитал рабочую длину, точку ввода хирургического инструмента и силу его введения. В результате произошло повреждение подвздошной аорты, что вызвало большую кровопотерю и необратимые процессы, которые привели к смерти пациентки. Хирургу ограничили свободу на два года и запретили заниматься врачебной деятельностью один год. В последнем слове медик попросил прощение у матери погибшей.



