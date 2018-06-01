В Нью-Йорке установили памятник Саровскому

В Нью-Йорке установили памятник курскому святому Серафиму Саровскому. Его открыли на территории Ново-Дивеевского женского монастыря. Событие приурочили к очередной годовщине подписания Акта о каноническом общении Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей. Монастырь Ново-Дивеево существует с 50-х годов. На его территории находится крупнейшее православное кладбище в США. Напомним, в миру Серафима Саровского звали Прохор Мошнин. Родился будущий старец в Курске в 1754 году (по некоторым данным – в 1759-м).

фото ТАСС

