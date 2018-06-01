Центральный детский мир на Лубянке обрадовал своих маленьких покупателей футбольной феерией
Сегодня, 11:41
У Центрального детского магазина на Лубянке – некруглая дата, 61
год. К этому событию, а также к российскому Чемпионату мира по футболу,
было приурочено открытие детского футбольного фестиваля «Будь в команде ЦДМ». Торжественная церемония, завершившаяся веселым красочным праздником в атриуме ЦДМ, состоялась 1 июня, в День защиты детей.
В этот день в магазине, помимо тысяч покупателей, были и совсем
неожиданные гости – барабанщики, чирлидеры. Юные футболисты могли
попробовать свои силы в чемпионате по настольному футболу,
сфотографироваться на память в тематической брендированной фотозоне, а
также полюбоваться световым шоу, устроенным организаторами праздника. За
всем этим из-под купола атриума наблюдали старые знакомые – фирменные
«ЦДМовские» феечки в костюмах чирлидеров. В витринах магазина персонажи
известных мультфильмов превратились в спортсменов, а и без того широкий
ассортимент детских товаров, по свидетельству «360tv», пополнили сотни
футбольных мячей.
Фестиваль продлится до 15 июня, и дальше будет, говоря сказочным языком,
«все чудесатее и чудесатее». Во всяком случае, в этом уверен старший
вице-президент компании «Галс Девелопмент» Леонид Капров,
присутствовавший на празднике: «во время чемпионата мира по футболу
посетителей ЦДМ на Лубянке ждет праздничная программа и интерактивные
представления». А еще каждый обладатель чека на сумму от 6 тысяч рублей
получит подарочную скретч-карту и возможность выиграть по ней ценный
приз, например, бесплатную железнодорожную поездку.