Центральный детский мир на Лубянке обрадовал своих маленьких покупателей футбольной феерией

В этот день в магазине, помимо тысяч покупателей, были и совсем неожиданные гости – барабанщики, чирлидеры. Юные футболисты могли попробовать свои силы в чемпионате по настольному футболу, сфотографироваться на память в тематической брендированной фотозоне, а также полюбоваться световым шоу, устроенным организаторами праздника. За всем этим из-под купола атриума наблюдали старые знакомые – фирменные «ЦДМовские» феечки в костюмах чирлидеров. В витринах магазина персонажи известных мультфильмов превратились в спортсменов, а и без того широкий ассортимент детских товаров, по свидетельству «360tv», пополнили сотни футбольных мячей.