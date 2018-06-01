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Центральный детский мир на Лубянке обрадовал своих маленьких покупателей футбольной феерией

Сегодня, 11:41
Центральный детский мир на Лубянке обрадовал своих маленьких покупателей футбольной феерией
У Центрального детского магазина на Лубянке – некруглая дата, 61 год. К этому событию, а также к российскому Чемпионату мира по футболу, было приурочено открытие детского футбольного фестиваля «Будь в команде ЦДМ». Торжественная церемония, завершившаяся веселым красочным праздником в атриуме ЦДМ, состоялась 1 июня, в День защиты детей.
В этот день в магазине, помимо тысяч покупателей, были и совсем неожиданные гости – барабанщики, чирлидеры. Юные футболисты могли попробовать свои силы в чемпионате по настольному футболу, сфотографироваться на память в тематической брендированной фотозоне, а также полюбоваться световым шоу, устроенным организаторами праздника. За всем этим из-под купола атриума наблюдали старые знакомые – фирменные «ЦДМовские» феечки в костюмах чирлидеров. В витринах магазина персонажи известных мультфильмов превратились в спортсменов, а и без того широкий ассортимент детских товаров, по свидетельству «360tv», пополнили сотни футбольных мячей.
Фестиваль продлится до 15 июня, и дальше будет, говоря сказочным языком, «все чудесатее и чудесатее». Во всяком случае, в этом уверен старший вице-президент компании «Галс Девелопмент» Леонид Капров, присутствовавший на празднике: «во время чемпионата мира по футболу посетителей ЦДМ на Лубянке ждет праздничная программа и интерактивные представления». А еще каждый обладатель чека на сумму от 6 тысяч рублей получит подарочную скретч-карту и возможность выиграть по ней ценный приз, например, бесплатную железнодорожную поездку.

 

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