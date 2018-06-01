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ДТП с четырьмя пострадавшими устроил водитель «Мерседеса», проскочив на «красный»

Сегодня, 12:25
ДТП с четырьмя пострадавшими устроил водитель «Мерседеса», проскочив на «красный»
В Госавтоинспекции рассказали детали вечерней аварии в центре Курска, в которой пострадали 4 человека. 
5 июня в 17:05 на улице Ленина произошло столкновение «Мерседеса» под управлением 34-летнего водителя, с «Тойотой Рав 4», за рулем которой находилась 49-летняя женщина. Она двигалась со стороны Мирной в направлении Садовой на разрешающий сигнал светофора. Затем «Тойота» врезалась в маршрутку «Форд Транзит», остановившуюся на перекрестке. Затем микроавтобус по инерции врезался в остановившийся позади попутный автобус ПАЗ. Травмы получили четверо: водители «Мерседеса» и "Тойоты", 18-летняя пассажирка «Тойоты» и 34-летняя пассажирка микроавтобуса. У всех водителей взяли пробы для медосвидетельствования на состояние опьянения.

 

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