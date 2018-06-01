поиск по сайту
 

На ПЛК мотоциклист сбил школьницу и скрылся

Сегодня, 12:45
На ПЛК мотоциклист сбил школьницу и скрылся
Вечером 5 июня в ДТП пострадала девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции, инцидент произошел около 19 часов возле дома №55 по ПЛК. Неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, во дворе допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая шла от детский площадки к подъезду. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.
Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефонам дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама