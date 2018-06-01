На ПЛК мотоциклист сбил школьницу и скрылся

Вечером 5 июня в ДТП пострадала девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции, инцидент произошел около 19 часов возле дома №55 по ПЛК. Неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, во дворе допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая шла от детский площадки к подъезду. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефонам дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.











