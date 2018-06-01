Под Курском в столкновении ВАЗа и "Фольксвагена" пострадали женщина и ребенок

Днем 5 июня в Курчатовском районе на автодороге Курск – Рыльск произошло серьезное ДТП. По данным Госавтоинспекции, 19-летний водитель ВАЗа 99-й модели, который выезжал на трассу со стороны поселка Карла Либкнехта, не предоставил преимущество «Фольксвагену». В результате ДТП 16-летняя пассажирка отечественной легковушки и 26-летняя пассажирка иномарки с ранениями различной степени тяжести были доставлены в медучреждение. Подчеркивается, что водители были трезвы.