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Под Курском в столкновении ВАЗа и "Фольксвагена" пострадали женщина и ребенок

Сегодня, 12:50
Под Курском в столкновении ВАЗа и
Днем 5 июня в Курчатовском районе на автодороге Курск – Рыльск произошло серьезное ДТП. По данным Госавтоинспекции, 19-летний водитель ВАЗа 99-й модели, который выезжал на трассу со стороны поселка Карла Либкнехта, не предоставил преимущество «Фольксвагену». В результате ДТП 16-летняя пассажирка отечественной легковушки и 26-летняя пассажирка иномарки с ранениями различной степени тяжести были доставлены в медучреждение. Подчеркивается, что водители были трезвы.

 

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