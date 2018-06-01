поиск по сайту
 

Два курских вуза вошли в ТОП-100 лучших российских университетов

Сегодня, 12:54
Два курских вуза вошли в ТОП-100 лучших российских университетов
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило седьмой ежегодный рейтинг вузов России. В ТОП-100 вошли и два курских вуза —медуниверситет и ЮЗГУ. В рейтинге КГМУ занимает 71-е место, Юго-Зпадный госуниверситет расположился на 95-й позиции. Оценка вузов производится на основании анализа статистических показателей и результатов онлайн-опросов различных целевых групп: студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей. В 2018 году в опросах приняли участие 30 тысяч респондентов. В качестве статистической информации использованы данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама