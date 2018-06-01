Два курских вуза вошли в ТОП-100 лучших российских университетов

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило седьмой ежегодный рейтинг вузов России. В ТОП-100 вошли и два курских вуза —медуниверситет и ЮЗГУ. В рейтинге КГМУ занимает 71-е место, Юго-Зпадный госуниверситет расположился на 95-й позиции. Оценка вузов производится на основании анализа статистических показателей и результатов онлайн-опросов различных целевых групп: студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей. В 2018 году в опросах приняли участие 30 тысяч респондентов. В качестве статистической информации использованы данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.



