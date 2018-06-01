В честь 75-летия победы в Курской битве на Прохоровке реконструируют танковое сражение

Премьер Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Основные торжества пройдут 23 августа в Курской, Белгородской и Орловской областях. Будут и мероприятия в другие дни. Реконструкция сражения на Южном фасе Курской дуги состоится 12 июля на объекте «Танкодром» в Прохоровке Белгородской области. Именно здесь произошло одно из самых крупных танковых сражений Второй мировой войны, где столкнулись наступавшая немецкая группировка и нанесшие контрудар советские войска. Так же в Прохоровке проведут парад бронетехники Советской армии и ВС РФ, выставка движущейся военной техники и концерт. Торжества, концерт и салют пройдут 23 августа и на Красной площади Курска. Город примет марш-парад духовых оркестров «Фанфары Победы». У мемориала «Курская дуга» состоятся торжественный митинг и парад войск Курского гарнизона. В Орловской области в июле намечен велопробег «По местам боевой славы». Также в рамках празднования запланированы различные выставки, показы кинофильмов, конкурсы, фестивали, квесты, концерты и поисковая экспедиция — всего 55 мероприятий.

Напомним, ранее стало известно, что в курском драмтеатре имени Пушкина выступит ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, а на Красной площади — Олег Газманов.