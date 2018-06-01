Курский «Авангард» начнет сезон 17 июля встречей с «Шинником»

На заседании общего собрания ФНЛ определен состав Лиги, в которой вновь выступит курский «Авангард». Также здесь озвучили проект календаря на новый сезон-2018/19. Матч 1-го тура наша команда проведет 17 июля в Курске с ярославским «Шинником». Из состава ФНЛ исключены «Оренбург», самарские «Крылья Советов» и красноярский «Енисей», которые завоевали право сыграть в Премьер-лиге, а также не получившая лицензию «Кубань» и отказавшийся от участия в первенстве астраханский «Волгарь». Официально приняты в состав ФНЛ экс-клубы РФПЛ махачкалинский «Анжи», СКА (Хабаровск), а также пришедшие из 2-го дивизиона «Мордовия» (Саранск), «Чертаново» (Москва) и «Армавир». До ухода на зимний перерыв команды проведут 24 туров. Турнир возобновится 3 марта, а заключительный 38-й тур первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 25 мая.



