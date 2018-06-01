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Пьяный грабитель во время бегства выронил добычу

Сегодня, 13:21
Пьяный грабитель во время бегства выронил добычу
Вечером в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железногорского пенсионера напал грабитель. На место происшествия направились полицейские. Как пояснил потерпевший, он шел в магазин и разговаривал по телефону. Как вдруг неизвестный мужчина ударил его по голове, выхватил из рук мобильник и бросился во дворы. Прохожие помогли пенсионеру вызвать полицию и дали подробное описание грабителя. Его оперативно задержали. Им оказался 60-летний местный житель, который объяснений своим действиям не нашел. В момент преступления он был пьян, а похищенное имущество потерял, когда убегал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». 

 

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