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В Курской области выберут лучший туристический проект

Сегодня, 08:02
В Курской области выберут лучший туристический проект
Областной конкурс на лучший проект в сфере туризма состоится в рамках Курской Коренской ярмарки. Соревнование пройдет в номинации «Лучшее туристическое событие». Горшеченский район предложит всем желающим принять участие в фестивале «Корова года». Его рганизаторы  пообещали зрелищность и концертно-конкурсную программу, а также ярмарку экологически чистых продуктов от фермерских хозяйств. Дмитриевский район предложит поучаствовать в фестивале «Дмитриевский пекарь». Он впервые пройдет в августе. Здесь представят различные виды хлебобулочных изделий, приготовленных в русской печи. Октябрьский район намерен порадовать туристов театрализованным фестивалем «Сказ о древнерусском городе Липовечске», который пройдет на территории Липинского археологического комплекса. По итогам конкурса сформируют календарь событий, который впоследствии представят всем туроператорам, занимающимся организацией поездок по России.

 

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