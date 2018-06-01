В Курской области выберут лучший туристический проект

Областной конкурс на лучший проект в сфере туризма состоится в рамках Курской Коренской ярмарки. Соревнование пройдет в номинации «Лучшее туристическое событие». Горшеченский район предложит всем желающим принять участие в фестивале «Корова года». Его рганизаторы пообещали зрелищность и концертно-конкурсную программу, а также ярмарку экологически чистых продуктов от фермерских хозяйств. Дмитриевский район предложит поучаствовать в фестивале «Дмитриевский пекарь». Он впервые пройдет в августе. Здесь представят различные виды хлебобулочных изделий, приготовленных в русской печи. Октябрьский район намерен порадовать туристов театрализованным фестивалем «Сказ о древнерусском городе Липовечске», который пройдет на территории Липинского археологического комплекса. По итогам конкурса сформируют календарь событий, который впоследствии представят всем туроператорам, занимающимся организацией поездок по России.



