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Под Курском вандалы уничтожили пластиковых школьников на пешеходном переходе

Вчера, 19:05
Под Курском вандалы уничтожили пластиковых школьников на пешеходном переходе
Чуть больше месяца простояли макеты школьников, которые «переходят» дорогу по «зебре» возле Залининской школы села Дьяконово Октябрьского района. Неизвестные вандалы разорвали пластиковых мальчишек на части и бросили на проезжую часть. Ранее мы рассказывали: макеты установили с целью профилактики детского травматизма на дорогах. И действительно, автолюбители, проезжая в этом месте, снижали скорость. «Как только закончился учебный год, видимо, кто-то решил, что конструкции больше не нужны», — пишут «Районные вести» Октябрьского района. По словам начальника местного отдела ГИБДД, ранее на макеты уже покушались. Однако их удалось починить. Курян призвали бережно относиться к объектам, которые могут спасти чью-то жизнь. 
 
Фото газеты "Районные вести"

 

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