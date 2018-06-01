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Курян задержали при перевозке краденого металла

Вчера, 19:08
Курян задержали при перевозке краденого металла
В Горшеченском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ. В салоне находился различный металл. Водитель и двое пассажиров пояснить, откуда перевозится груз, не смогли и не предъявили ни одного удостоверяющего документа. На место прибыла следственно-оперативная группа, и после недолгого опроса мужчины сознались, что совершили кражу. В дальнейшем полицейские установили, что металл был похищен несколько часов назад из пустующего здания. Конструкции, а именно части крыши и отопления, были срезаны специальными аппаратами. Далее их планировали распилить и сдать в пункт приема металлолома. Оценивается нанесенный ущерб, после чего решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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