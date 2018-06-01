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На Коренской ярмарке представят «обед по-фетовски» и «гуся по-советски»

Сегодня, 08:09
На Коренской ярмарке представят «обед по-фетовски» и «гуся по-советски»
На Коренской ярмарке, которая пройдет 9 и 10 июня, устроят конкурс «Кулинарные традиции Курского края». Свои блюда представят 19 районов. Будет предложено 25 блюд, имеющих непосредственное отношение в Курскому краю и связанных либо с известными людьми, либо с историческими событиями, либо с природными особенностями или традициями. Советский район намерен удивить гостей ярмарки любимым блюдом знаменитого скульптора Вячеслава Клыков – «гусем по-советски». Курский район представит пряник «Заповедный», популяризируя заповедник имени Алехина. Золотухинский район выставит на кулинарный конкурс «обед по-фетовски», меню которого основано на реальных рецептах Марии Фет, жены известного поэта Афанасия Фета. Представят на конкурсе и любимые блюда князей Барятинских, и квас князей Мещерских, и травяные чаи Льговского уезда, и знаменитые суджанские «вареники с дырочкой». 

 

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