Курян познакомят с культурой Вьетнама

8 июня в Юго-Западном госуниверситете состоится Вечер культуры Вьетнама. Его организуют клуб межнационального диалога ЮЗГУ "Terra Amica” и студенты из этой страны, обучающиеся в вузе. Гостей познакомят с национальными играми, традиционными песнями и танцами. Также в программе вечера запланирована бесплатная дегустация различных традиционных блюд Вьетнама. Начало завтра в 16 часов в студенческом центре досуга ЮЗГУ. Ранее здесь уже проводили вечера камерунской культуры, республики Молдова, а также фестиваль кухонь народов Центральной Азии.



