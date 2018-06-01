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Курян познакомят с культурой Вьетнама

Сегодня, 08:11
Курян познакомят с культурой Вьетнама
8 июня в Юго-Западном госуниверситете состоится Вечер культуры Вьетнама. Его организуют клуб межнационального диалога ЮЗГУ "Terra Amica” и студенты из этой страны, обучающиеся в вузе. Гостей познакомят с национальными играми, традиционными песнями и танцами. Также в программе вечера запланирована бесплатная дегустация различных традиционных блюд Вьетнама. Начало завтра в 16 часов в студенческом центре досуга ЮЗГУ. Ранее здесь уже проводили  вечера камерунской культуры, республики Молдова, а также фестиваль кухонь народов Центральной Азии.

 

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