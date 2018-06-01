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Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны

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Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
7 июня 2018 года, Москва — «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек», — это изречение приписывают Гете. Ко Дню России Сбербанк предлагает каждому поздравить близких, друзей и коллег с праздником на разных языках нашей страны. 
«Рәсәй кƟне белән!», «Ород уласай удэрƟƟр!», «Урысыем и мафэкiэ тыкъышъуфэгушiо!» — так, например, звучит «С Днем России!» на татарском, бурятском и адыгейском языках. Всего в социальном проекте Сбербанка используются 30 языков: абазинский, аварский, адыгейский, алтайский, башкирский, бурятский, идиш, ингушский, кабардино-черкесский, калмыцкий, карачаево-балкарский, карельский, коми, кумыкский, лезгинский, мансийский, марийский, мокшанский, ногайский, осетинский, русский, татарский, тувинский, удмуртский, хакасский, хантыйский, чувашский, эвенский, эрзянский и якутский.  
На специальном сайте http://sberbank1206.ru размещена короткая справка о каждом из этих языков и озвученная версия поздравления с Днем России с транскрипцией. Любой желающий может выбрать поздравление на понравившемся языке и поделиться им в социальных сетях с хештегом #этовсеРоссия, а также предложить язык, которого еще нет на сайте. 
Идея акции — в том, чтобы не только напомнить о многоязычности России, в которой говорят более чем на 230 языках, но и дать возможность в этих языках попрактиковаться. Это позволит каждому ощутить, насколько Россия больше и шире стереотипных представлений о ней, и привлечет внимание к редким языкам, находящимся под угрозой исчезновения.

 

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