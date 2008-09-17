Школа заплатит 100 тысяч за травмы первоклассницы на тренажере

В Курчатовском районе по требованию прокурора взыскали компенсацию морального вреда в связи с получением травмы 7-летней школьницей. Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Воспитатель группы продленного дня в 1-м классе школы Курчатова допустила воспитанницу к занятиям на уличном тренажере, не соответствующем возрастной категории. В итоге ребенок получил травмы, которые по заключению экспертизы причинили ее здоровью вред средней тяжести. Как пояснили в прокуратуре, школа обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания детей, несет ответственность за их жизнь и здоровье. Прокурор через суд потребовал взыскать с учебного заведения 100 тысяч рублей компенсации. Школа уже заплатила, а виновные, допустившие травму девочки, привлечены к дисциплинарной ответственности.