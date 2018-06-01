Паломников во время крестного хода будут сопровождать спасатели

Завтра в Курске состоится крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение». Из Знаменского собора святыню понесут в летнюю резиденцию — монастырь Коренная пустынь в Золотухинском районе. Безопасность крестного хода – на контроле спасателей. Сопровождение колонны по всему пути ее следования будет осуществлять усиленная оперативная группа из структур МЧС, специалисты Центра медицины катастроф, сотрудники полиции, Росгвардии, казачества. С высоты птичьего полета за крестным ходом проследит беспилотник. Всего к обеспечению безопасности шествия привлекут более 100 человек и 21 единицу техники.