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Паломников во время крестного хода будут сопровождать спасатели

Сегодня, 12:09
Паломников во время крестного хода будут сопровождать спасатели
Завтра в Курске состоится крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение». Из Знаменского собора святыню понесут в летнюю резиденцию — монастырь Коренная пустынь в Золотухинском районе. Безопасность крестного хода – на контроле спасателей. Сопровождение колонны по всему пути ее следования будет осуществлять усиленная оперативная группа из структур МЧС, специалисты Центра медицины катастроф, сотрудники полиции, Росгвардии, казачества. С высоты птичьего полета за крестным ходом проследит беспилотник. Всего к обеспечению безопасности шествия привлекут более 100 человек и 21 единицу техники.

 

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