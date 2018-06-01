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В Курске за миллиард продают здания завода «Электроаппарат»

Сегодня, 12:36
В Курске за миллиард продают здания завода «Электроаппарат»
В Курске за миллиард продают здания завода «Электроаппарат» на Красной площади. Информация появилась на сайте объявлений. Общая площадь территории комплекса с пятью независимыми въездами - около 3,5 гектаров. На них размещаются 6 зданий, причем три из них - объекты культурного наследия регионального значения. Еще одно - нежилая четырехэтажка площадью более 10 тысяч кв. метров - входит в число градообразующих зданий и может быть использовано без изменения его объемно-пространственного построения. Два оставшихся могут быть реконструированы с «учетом композиционной застройки квартала».
Как пояснили в КЭАЗ, предприятие уже несколько лет занимается перемещением производственных мощностей на территорию индустриального парка «СОЮЗ», расположенного на 2-й Рабочей. 

 

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