Сенатор от Курской области предложил выделить россиянам дополнительный выходной

Россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации, заявил председатель Комитета Совета федерации по социальной политике, сенатор от Курской области Валерий Рязанский. Предполагается, что получив возможность взять отгул с сохранением зарплаты, граждане смогут пройти всесторонний осмотр и провериться на наличие серьёзных заболеваний. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. В соответствии с документом, работники смогут получать дополнительный выходной не чаще, чем раз в три года.



