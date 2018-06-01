Впервые на прямой линии с Владимиром Путиным прозвучал вопрос из Курска

В эти минуты проходит прямая линия с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на вопросы граждан в прямом эфире. Мероприятие проходит уже в 16-й раз. И впервые за это время прозвучал вопрос из Курска. Алексей Гончаров спросил Путина о повышении пенсионного возраста, учитывая, что найти нормальную работу уже после 40 лет непросто. Президент согласился, что так называемые «работающие пенсионеры» задействованы на низкооплачиваемых должностях — например, нянечки в детских садах, санитарки в больницах, где существует дефицит кадров.

- Что касается повышение пенсионного возраста, вы знаете мою позицию, я всегда относился к этому в высшей степени аккуратно. Одна из ключевых задах, сформулированных перед правительством, — это повышения доходов пенсионеров, — сказал Путин. Он отметил, что поставлена задача в два раза уменьшить количество людей, которые живут за чертой бедности.