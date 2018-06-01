Сотрудница почты украла у клиентов 70 тысяч

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы отделения почтовой связи в Золотухинском районе. Она признана виновной в мошенничестве в сфере компьютерной информации, незаконном использовании сведений, составляющих коммерческую тайну, и доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Как рассказали в прокуратуре, женщина работала оператором связи местного отделения почты. Используя свое служебное положение, она похитила у пяти клиентов денежные переводы на общую сумму 69 500 рублей.

Суд дал аферистке условный срок в 1 год 3 месяца 10 дней с испытательным сроком 1 год. Подчеркивается, что причиненный материальный ущерб потерпевшим был полностью возмещен.



