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Сотрудница почты украла у клиентов 70 тысяч

Сегодня, 14:58
Сотрудница почты украла у клиентов 70 тысяч
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы отделения почтовой связи в Золотухинском районе. Она признана виновной в мошенничестве в сфере компьютерной информации, незаконном использовании сведений, составляющих коммерческую тайну, и доступе к охраняемой законом компьютерной информации. 
Как рассказали в прокуратуре, женщина работала оператором связи местного отделения почты. Используя свое служебное положение, она похитила у пяти клиентов денежные переводы на общую сумму 69 500 рублей.
Суд дал аферистке условный срок в 1 год 3 месяца 10 дней с испытательным сроком 1 год. Подчеркивается, что причиненный материальный ущерб потерпевшим был полностью возмещен.

 

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