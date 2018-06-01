В Курске в седьмой раз проведут Среднерусский экономический форум
Сегодня, 08:09
Сегодня в Курске в седьмой раз проведут Среднерусский экономический форум. Он соберет на своей площадке несколько тысяч профессионалов и экспертов. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров. Тема VII СЭФ – на пути к экономике знаний – станет продолжением дискуссий прошедших форумов, посвященных человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, прорывным технологиям и цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и многим другим актуальным вопросам.
Программа Среднерусского экономического форума-2018
Курск, СКК, 8 июня
8:50-10.00 Официальное открытие, осмотр выставок СЭФ-2018
СКК, 3 этаж, Звёздная лестница
8:30-18:00 Работа выставок:
Выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий «Наука и инновации»
СКК, 2-3 этажи, Звёздная лестница
Выставка инновационных разработок молодых ученых ЦФО
СКК,, 2-й этаж
Выставка молодежных предпринимательских бизнес-проектов ЦФО «СТАРТ»
СКК, 0-й этаж
Выставка-конкурс детской компьютерной графики «Мечты о будущем»
СКК, Главный зал, 1-й этаж
Фотовыставка «Поколение будущего»
СКК, Главный зал, 1-й этаж
8:00-18:00 Биржа контактов – зона делового общения
СКК, 1-й этаж, «Бильярдная гостиная»
10.00-11:45 Открытие СЭФ-2018 и пленарное заседание «На пути к экономике знаний»
СКК, 1 этаж, главный зал
Модератор: Архангельский Александр Николаевич, телеведущий, публицист
11: 45-12: 15 Церемония подписания соглашений
Церемония вручения грантов Президента Российской Федерации молодым учёным Курской области
Церемония награждения победителей конкурса детской компьютерной графики
12:30-14:00 Продолжение пленарного заседания «На пути к экономике знаний»
12: 30-14:00 Заседание рабочей группы по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО
«Национальные цели и стратегические задачи развития малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа»
СКК, 2 этаж, зал «Малый бизнес»
10:00-14:00 Презентация инновационных разработок молодых учёных ЦФО. Диалог с менторами
СКК, 2 -й этаж
10:00-13:00 Выставка-презентация молодежных предпринимательских бизнес-проектов ЦФО «СТАРТ»
СКК, 0 -й этаж
15:00-18:00 Стратегическая сессия «Интеграция науки и образования. Управление наукой в условиях цифровизации. Развитие образовательного кластера»
СКК, 1 -й этаж, главный зал
15:00-18:00 Кросс-отраслевая сессия «Региональная промышленная политика: высокие технологии, цифровая инфраструктура, востребованные кадры»
СКК, 3-й этаж, зал «Промышленность»
15:00-18:00 Проектная сессия «Молодежь в экономике знаний: умная и комфортная среда. Моделируем будущее»
СКК, 3 -й этаж, зал «Умная среда»
15:00-18:00 Экспертная сессия «Инновации в АПК»
СКК, 3-й этаж, зал «АПК»
15:00-18:00 Круглый стол «Малый бизнес в экономике знаний – курс на развитие»
СКК, 2 -й этаж, зал «Малый бизнес»
15:00-18:00 Тематическая сессия «Повышение финансовой грамотности населения»
СКК, 1-й этаж, зал «Финансы»
15:00-18:00 Дискуссионная панель «Общественная среда в формировании инновационного и творческого мышления».
СКК, 3 -й этаж, зал «Общественная среда»
15:00-18:00 Медиаплощадка «Современные тенденции развития медиапространства»
Курский государственный университет, г. Курск, ул. Радищева, 33, конференц-зал
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