В Курске в седьмой раз проведут Среднерусский экономический форум

Программа Среднерусского экономического форума-2018

Курск, СКК, 8 июня





8:50-10.00 Официальное открытие, осмотр выставок СЭФ-2018

СКК, 3 этаж, Звёздная лестница





8:30-18:00 Работа выставок:

Выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий «Наука и инновации»

СКК, 2-3 этажи, Звёздная лестница

Выставка инновационных разработок молодых ученых ЦФО

СКК,, 2-й этаж

Выставка молодежных предпринимательских бизнес-проектов ЦФО «СТАРТ»

СКК, 0-й этаж

Выставка-конкурс детской компьютерной графики «Мечты о будущем»

СКК, Главный зал, 1-й этаж

Фотовыставка «Поколение будущего»

СКК, Главный зал, 1-й этаж





8:00-18:00 Биржа контактов – зона делового общения

СКК, 1-й этаж, «Бильярдная гостиная»





10.00-11:45 Открытие СЭФ-2018 и пленарное заседание «На пути к экономике знаний»

СКК, 1 этаж, главный зал

Модератор: Архангельский Александр Николаевич, телеведущий, публицист





11: 45-12: 15 Церемония подписания соглашений

Церемония вручения грантов Президента Российской Федерации молодым учёным Курской области

Церемония награждения победителей конкурса детской компьютерной графики





12:30-14:00 Продолжение пленарного заседания «На пути к экономике знаний»





12: 30-14:00 Заседание рабочей группы по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО

«Национальные цели и стратегические задачи развития малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа»

СКК, 2 этаж, зал «Малый бизнес»





10:00-14:00 Презентация инновационных разработок молодых учёных ЦФО. Диалог с менторами

СКК, 2 -й этаж





10:00-13:00 Выставка-презентация молодежных предпринимательских бизнес-проектов ЦФО «СТАРТ»

СКК, 0 -й этаж





15:00-18:00 Стратегическая сессия «Интеграция науки и образования. Управление наукой в условиях цифровизации. Развитие образовательного кластера»

СКК, 1 -й этаж, главный зал





15:00-18:00 Кросс-отраслевая сессия «Региональная промышленная политика: высокие технологии, цифровая инфраструктура, востребованные кадры»

СКК, 3-й этаж, зал «Промышленность»





15:00-18:00 Проектная сессия «Молодежь в экономике знаний: умная и комфортная среда. Моделируем будущее»

СКК, 3 -й этаж, зал «Умная среда»





15:00-18:00 Экспертная сессия «Инновации в АПК»

СКК, 3-й этаж, зал «АПК»





15:00-18:00 Круглый стол «Малый бизнес в экономике знаний – курс на развитие»

СКК, 2 -й этаж, зал «Малый бизнес»





15:00-18:00 Тематическая сессия «Повышение финансовой грамотности населения»

СКК, 1-й этаж, зал «Финансы»





15:00-18:00 Дискуссионная панель «Общественная среда в формировании инновационного и творческого мышления».

СКК, 3 -й этаж, зал «Общественная среда»





15:00-18:00 Медиаплощадка «Современные тенденции развития медиапространства»

Курский государственный университет, г. Курск, ул. Радищева, 33, конференц-зал



