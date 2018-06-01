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В Свободе начинает работу Коренская ярмарка

Сегодня, 08:01
В Свободе начинает работу Коренская ярмарка
Сегодня в Свободе Золотухинского района начинает работу Коренская ярмарка. В программе – встречи руководителей региона с представителями регионов России, городов дальнего и ближнего зарубежья. Сегодня на улицах и площадях Свободы развернется розничная торговля продовольственными и промышленными товарами, сувенирной продукцией, православная выставка-ярмарка. На местном стадионе пройдут спортивные соревнования. Параллельно в Курске уже в седьмой раз проводится Среднерусский экономический форум. Торжественное открытие ярмарки состоится завтра в 10.00. В программе второго дня работы ярмарки - ярмарочная торговля, деловые встречи предпринимателей и руководителей крупных предприятий, выставка «Страны ближнего и дальнего зарубежья», презентация экспозиции городов Курской области, фотовыставка «Поколение будущего», выставки предприятий и организаций регионов ЦФО, автомобильной и сельхозтехники, народных ремесел, животных, спортивные мероприятия, развлекательная программа для детей и др.
10 июня ярмарка продолжит свою работу с 10.00 до 18.00.

 

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