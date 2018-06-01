Курский "Авангард" пополнился тремя игроками

Состав курского "Авангарда" пополнился еще тремя новичками - вратарем Антоном Антиповым и нападающими Александром Касьяном и Владиславом Руденко.

28-летний Антон Антипов выступал в нальчикском "Спартаке", "Дружбе", "Машуке-КМВ" и в песчанокопской "Чайке". Был признан лучшим вратарём ФНЛ в составе нальчикского "Спартака", а также проходил сборы с московскими армейцами.

29-летний Александр Касьян в прошедшем сезоне игрок выступал в калининградской "Балтике", где провёл 31 игру и забил 5 мячей.

Еще один игрок нападения - Владислав Руденко - возвращается в "Авангард" из аренды, которую провёл в "Чайке". Сезон у форварда получился удачным. В 26 матчах игрок забил 10 мячей.

Напомним, ранее было достигнуто соглашение о переходе защитника "Балтики" Никиты Тимошина, который хорошо знаком курским болельщикам, так как выступал в составе сине-белых с 2008 по 2013 годы. В минувшем сезоне в составе "Балтики" Никита провёл 23 игры.