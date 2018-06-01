"Авангард" сыграет с московским "Спартаком" 1 июля

10 июня курский «Авангард» выходит из отпуска и начинает первый этап подготовки к сезону. Тренироваться игроки будут на футбольном поле в Соловьиной роще. На просмотр с основной обоймой отправятся игроки молодёжного состава. Также к команде присоединятся новички - голкипер Антон Антипов, защитник Никита Тимошин, нападающий Александр Касьян и вернувшийся из аренды форвард Владислав Руденко. На первом сборе подопечные Игоря Беляева проведут две контрольные игры. 19 июня в Воронеже сине-белые померятся силами с "Факелом", а завершится сбор матчем в Туле против "Арсенала". Затем игроков ждёт углублённое медицинское обследование. Второй сбор стартует 27 июня на базе "Сейм". Клуб договорился о проведении трёх контрольных матчей. 1 июля "Авангард" на выезде сыграет с московским "Спартаком", 5 июля в Курске вновь встретится с "Факелом", а 10 июля - померится силами с "Тамбовом".