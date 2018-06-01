поиск по сайту
 

"Авангард" сыграет с московским "Спартаком" 1 июля

Сегодня, 10:17
10 июня курский «Авангард» выходит из отпуска и начинает первый этап подготовки к сезону. Тренироваться игроки будут на футбольном поле в Соловьиной роще.  На просмотр с основной обоймой отправятся игроки молодёжного состава. Также к команде присоединятся новички - голкипер Антон Антипов, защитник Никита Тимошин, нападающий Александр Касьян и вернувшийся из аренды форвард Владислав Руденко.  На первом сборе подопечные Игоря Беляева проведут две контрольные игры. 19 июня в Воронеже сине-белые померятся силами с "Факелом", а завершится сбор матчем в Туле против "Арсенала". Затем игроков ждёт углублённое медицинское обследование.  Второй сбор стартует 27 июня на базе "Сейм". Клуб договорился о проведении трёх контрольных матчей. 1 июля "Авангард" на выезде сыграет с московским "Спартаком", 5 июля в Курске вновь встретится с "Факелом", а 10 июля - померится силами с "Тамбовом". 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама