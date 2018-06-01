Сотрудница парка развлечений оплатит лечение травмировавшегося ребенка

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней сотрудницы парка развлечений. Ее признали виновной в оказании услуг для детей до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности. Как рассказали в прокуратуре, девушка работала оператором парка развлечений одного из торгово-развлекательных центров Курска. Она должна была пропускать посетителей на аттракцион с учетом возраста и следить за безопасностью. Хотя вход в детский лабиринт и на надувной батут детям до пяти лет запрещен, девушка пропустила 4-летнего мальчика. Во время игры ребенок получил закрытый перелом левой плечевой кости. Суд назначил сотруднице парка аттракционов наказание в виде штрафа в 30 тысяч руб. Кроме того, девушка компенсирует затраты на лечение малыша – это 32 500 рублей.



