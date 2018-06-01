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В Курске семья чиновников купила квартиру не по средствам

Сегодня, 12:53
В Курске семья чиновников купила квартиру не по средствам
Семья муниципальных служащих Администрации Курска приобрела недвижимость более чем на 3 миллиона рублей, а это превышает совокупный доход семьи за 3 предыдущих года. Покупкой заинтересовалась прокуратура. Муниципальные служащие не смогли представить доказательства приобретения квартиры на законные доходы. Тогда прокурор Курска направил в суд заявление об обращении в доход Российской Федерации трехкомнатной квартиры площадью почти 100 кв.м, принадлежащей семье чиновников.

 

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