В Курске семья чиновников купила квартиру не по средствам

Семья муниципальных служащих Администрации Курска приобрела недвижимость более чем на 3 миллиона рублей, а это превышает совокупный доход семьи за 3 предыдущих года. Покупкой заинтересовалась прокуратура. Муниципальные служащие не смогли представить доказательства приобретения квартиры на законные доходы. Тогда прокурор Курска направил в суд заявление об обращении в доход Российской Федерации трехкомнатной квартиры площадью почти 100 кв.м, принадлежащей семье чиновников.



