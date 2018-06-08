Изобретение курского МЧС победило на всероссийском конкурсе

Сотрудник курского МЧС Евгений Дроздов стал победителем всероссийского конкурса развития творческих инициатив «Есть идея!». Начальник отдела вооружения и техники из Курска предложил устройство, позволяющее существенно продлить срок службы аккумуляторов на пожарных машинах. Суть изобретения такова - машина спасателей оборудуется специальной розеткой для подключения зарядного кабеля. В пожарном депо соответственно устанавливают зарядное устройством с разъемом для подключения к автомобилю. Когда аккумулятор полностью зарядится, устройство автоматически отключает подачу энергии. Теперь внедрение инновации будет рассматриваться на высшем уровне. Не исключено, что новшество будут внедрять в регионах.







