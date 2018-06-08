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Изобретение курского МЧС победило на всероссийском конкурсе

Сегодня, 13:03
Изобретение курского МЧС победило на всероссийском конкурсе
Сотрудник курского МЧС Евгений Дроздов стал победителем всероссийского конкурса развития творческих инициатив «Есть идея!». Начальник отдела вооружения и техники из Курска предложил устройство, позволяющее существенно продлить срок службы аккумуляторов на пожарных машинах. Суть изобретения такова - машина спасателей оборудуется специальной розеткой для подключения зарядного кабеля. В пожарном депо соответственно устанавливают зарядное устройством с разъемом для подключения к автомобилю. Когда аккумулятор полностью зарядится, устройство автоматически отключает подачу энергии. Теперь внедрение инновации будет рассматриваться на высшем уровне. Не исключено, что новшество будут внедрять в регионах.

 

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