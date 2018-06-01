Сбербанк начал открытые продажи страховых продуктов через онлайн-банк

Сбербанк сделал доступными для всех пользователей Сбербанк Онлайн (СБОЛ) покупки с помощью интернета страховых продуктов компаний «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк Страхование». Это программы «Страхование путешественников», «Защита близких», «Глава семьи», «Страхование ипотеки», «Защита дома», «Защита банковских карт», «Защищенный заемщик», «Страхование держателей кредитных карт» и «Страхование заемщика потребительского кредита».

В течение последнего месяца функционал предложения страховых продуктов отрабатывался в пилотном режиме на ограниченном количестве пользователей. По итогам пилота технология тиражирована на всю федеральную сеть и теперь доступна более чем 25 млн активных пользователей Сбербанк Онлайн.

Раздел «Страхование», который пока создан только в веб-версии СБОЛ, содержит информацию обо всех действующих полисах (в том числе оформленных через клиентских менеджеров). Здесь также представлен функционал для оформления страховых продуктов. Процесс онлайн-покупки занимает не более двух минут и состоит из трех этапов: выбора страховой программы, оформления и оплаты.

Необходимая для страховки информация уже содержится в аккаунте Сбербанк Онлайн, поэтому она вводится автоматически — вписывать ФИО, паспортные и иные данные или искать дополнительные документы не нужно. Это не только удобно, но также исключает риск неверного расчета страхового взноса из-за ошибок при заполнении заявки, отмечают разработчики программы.

«Отображение в СБОЛ наших рисковых страховых продуктов — первый этап проекта вывода в онлайн всего набора продуктов и сервисов блока "Управление благосостоянием" Сбербанка, — говорит управляющий директор Управления продуктов и развития отношений с клиентами Сбербанка Сергей Мруз. — Уже в этом году у наших клиентов появятся в СБОЛ новые возможности. Это важная тенденция, направленная на расширение спектра услуг и сервисов для наших клиентов. Мы не должны ограничиваться предоставлением им только банковских продуктов».

Блок «Управление благосостоянием» создан в Сбербанке как отдельное направление в сентябре 2013 года. Блок занимается развитием страховых и пенсионных продуктов, управлением активами и депозитарными услугами. Он также курирует бизнес шести дочерних компаний: «Сбербанк страхование жизни», «Сбербанк Страхование», «Сбербанк Управление активами», НПФ Сбербанка, «Страховой брокер Сбербанка» и «Спецдепозитарий Сбербанка».



