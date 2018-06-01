Сегодня в Курске не разъехались мотоцикл и «Волга»

В социальных сетях появились фотографии серьезного ДТП, которое случилось около часа дня на улице Крюкова Курска. На перекрестке столкнулись спортивный мотоцикл под управлением 22-летнего парня и «Волга», за рулем которой был 32-летний мужчина. Судя по снимкам, удар произошел на значительной скорости. Скорее всего, автомобилист совершал поворот налево, когда в него врезался встречный мотоциклист. В этой аварии пострадал 18-летний пассажир мотоцикла - сообщает "46ТВ".

фото ВК Автокадр_46





