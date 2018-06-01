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Икону «Знамение» перенесли в летнюю резиденцию

Сегодня, 17:04
Икону «Знамение» перенесли в летнюю резиденцию
Сегодня в Курской области состоялся крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение».  Он собрал по предварительным данным 5 тысяч православных верующих. По традиции паломники перенесли икону из зимнего дома – Знаменского собора - в летний – Коренную пустынь - в девятую пятницу после Пасхи. Большую часть пути православные преодолевают пешком: от Красной площади до Введенского храма на Дубровинского. Затем до деревни Жерновец паломников доставляют автобусами, где крестный ход продолжается. Добавим, в этом году исполнилось 400 лет со дня первого крестного хода с чудотворной иконой. 
Добавим, что шествие в центре Курска обернулось перекрытием дорог и заторами. Но к полудню улицы города открыли для автомобилистов.

 

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