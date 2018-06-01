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В Беседино построят новую пожарную часть

Вчера, 08:05
В Беседино построят новую пожарную часть
Пожарная часть появится в селе Беседино Курского района. Начало строительства намечено на 13 июня. Первый камень заложат первые лица региона и главный спасатель Курской области. Сроки завершения работ и ввода части в эксплуатацию пока неизвестны.

 

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