В Курске устроят конкурс по жонглированию футбольным мячом

В День России, 12 июня, на Театральной площади Курска впервые состоится конкурс по жонглированию футбольным мячом. Он приурочен к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Помимо этого, на площади перед драмтеатром будут работать другие развлекательные площадки, в том числе футбольная фотозона. В завершении конкурса призами наградят победителей в 5 разных возрастных группах, а также выберут абсолютного лидера. Начало в 13 часов.



