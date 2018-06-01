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В Курске устроят конкурс по жонглированию футбольным мячом

Вчера, 08:01
В Курске устроят конкурс по жонглированию футбольным мячом
В День России, 12 июня, на Театральной площади Курска впервые состоится конкурс по жонглированию футбольным мячом. Он приурочен к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Помимо этого, на площади перед драмтеатром будут работать другие развлекательные площадки, в том числе футбольная фотозона. В завершении конкурса призами наградят победителей в 5 разных возрастных группах, а также выберут абсолютного лидера. Начало в 13 часов.

 

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