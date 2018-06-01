В Свободе официально открылась Коренская ярмарка

Сегодня в Свободе Золотухинского района состоялась торжественная церемония открытия Коренской ярмарки с театрализованным прологом. Ранее на площади перед монастырем «Коренная пустынь» отслужили молебен перед иконой Божией Матери «Знамение». В программе второго дня работы ярмарки - ярмарочная торговля, деловые встречи предпринимателей и руководителей крупных предприятий, выставка «Страны ближнего и дальнего зарубежья», презентация экспозиции городов Курской области, фотовыставка «Поколение будущего», выставки предприятий и организаций регионов ЦФО, автомобильной и сельхозтехники, народных ремесел, животных, спортивные мероприятия, развлекательная программа для детей и др. 10 июня ярмарка продолжит свою работу с 10.00 до 18.00.