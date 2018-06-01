Куряне могут сообщить на «горячую линию» о подорожавшем бензине

Общероссийский народный фронт запускает «горячую линию», на которую будут принимать сообщения о фактах повышения цен на топливо, в том числе и газомоторное. Жалобы от жителей Курской области будут приниматься по телефону: 8 (4712) 54-87-79, электронной почте: 46region@onf.ru, а также посредством заполнения онлайн-анкеты: https://vk.cc/89DXmh.

ктивисты передадут всю собранную информацию в Правительство России и Федеральную антимонопольную службу. Как считают «фронтовики», цены на разных АЗС станциях могут сильно отличаться, потому что многие владельцы хотят получить дополнительную прибыль. Курские активисты отмечают: "Чем дальше от Москвы, тем больше разброс цен. Подобная «конкуренция» продавцов ГСМ вызывает справедливое возмущение среди автовладельцев".