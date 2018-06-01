День России в Курске

В День России, 12 июня, на всех площадках города пройдут массовые мероприятия: пешеходные экскурсии, молодёжные акции, концертные программы, конкурсы, выставки.

Общегородские мероприятия, посвящённые Дню России:

10 – 12 июня, ДЮСШ № 4 – отборочный этап международного футбольного фестиваля «Большие звёзды светят малым».

11 июня, 11.00, маршрут троллейбуса № 1 «Знаменский собор – ККПФ – Знаменский собор» - проект «Читающий маршрут».

12 июня, 10.00, Знаменский собор – пешеходная экскурсия по историческому центру города «Из глубины веков до наших дней».

12 июня, 11.00, драмтеатр – областное торжественное собрание.

12 июня, 12.00, Ермошкино озеро – турнир по пляжному волейболу.

12 июня, 13.00, Театральная площадь – всероссийская акция «Танцующая Русь».

12 июня, 13.30, Театральная площадь – фестиваль футбола.

12 июня, площадка перед центром досуга «Ассоль» - праздничная программа.

12 июня, 17.00, парк им. 1 Мая – праздничная концертная программа ЦНТ «Русь».

12 июня, 18.00, площадка перед ГКЦ «Лира» - праздничная концертная программа.

12 июня, 18.00, парк Героев Гражданской войны – концерт ансамбля русских народных инструментов КТЦ «Звёздный».

12 июня, 19.00, площадка перед центром досуга «Родина» - праздничная концертная программа.

12 июня, 19.00, площадка перед центром досуга «Мир» - окружная праздничная программа.

13 июня, 11.00, ул. Перекальского, 1-а – праздничная программа «Я, ты, он, она – вместе целая страна!».

14 июня, 17.00, ул. Заводская, 67-а – акция «Молодёжь – детям: играющий двор», викторина «О России с любовью».

Справка. До 2002 года этот день именовался «День принятия Декларации о государственном суверенитете России». Именно 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, согласно которой было провозглашено главенство нашей Конституции. Республики СССР в тот период одна за другой заявляли о своем суверенитете, а наша страна приобрела новое название «Российская Федерация» или просто «Россия».

12 июня знаменательно еще и тем, что в этот день в 1991 году состоялись первые в истории государства всенародные выборы президента, победу на которых одержал Б.Н. Ельцин.

Сам праздник приобрел статут государственного в 1994 году, когда по указу президента стал выходным днём и стал называться «День принятия Декларации о государственном суверенитете России» или кратко «День независимости». Опросы населения показывали, что жители страны в большинстве своем не понимают суть праздника. Тогда в 1998 году Ельцин провел своего рода ребрендинг и вместо «Дня независимости» предложил отмечать «День России». Новое официальное название вступило в силу в 2002 году.



