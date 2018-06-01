День России в Курске

12 июня, 18.00, парк Героев Гражданской войны – концерт ансамбля русских народных инструментов КТЦ «Звёздный».
12 июня, 19.00, площадка перед центром досуга «Родина» - праздничная концертная программа.
12 июня, 19.00, площадка перед центром досуга «Мир» - окружная праздничная программа.
13 июня, 11.00, ул. Перекальского, 1-а – праздничная программа «Я, ты, он, она – вместе целая страна!».
14 июня, 17.00, ул. Заводская, 67-а – акция «Молодёжь – детям: играющий двор», викторина «О России с любовью».
Справка. До 2002 года этот день именовался «День принятия Декларации о государственном суверенитете России». Именно 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, согласно которой было провозглашено главенство нашей Конституции. Республики СССР в тот период одна за другой заявляли о своем суверенитете, а наша страна приобрела новое название «Российская Федерация» или просто «Россия».
12 июня знаменательно еще и тем, что в этот день в 1991 году состоялись первые в истории государства всенародные выборы президента, победу на которых одержал Б.Н. Ельцин.
Сам праздник приобрел статут государственного в 1994 году, когда по указу президента стал выходным днём и стал называться «День принятия Декларации о государственном суверенитете России» или кратко «День независимости». Опросы населения показывали, что жители страны в большинстве своем не понимают суть праздника. Тогда в 1998 году Ельцин провел своего рода ребрендинг и вместо «Дня независимости» предложил отмечать «День России». Новое официальное название вступило в силу в 2002 году.