Ударивший полицейского курянин проведет полгода в колонии

50-летний ранее судимый житель Дмитриева отправится в исправительную колонию за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Такой приговор вынес мужчине суд. Как рассказали в прокуратуре, в марте курянин попал в отдел полиции за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Во время разбирательства нетрезвый мужчина ударил по лицу участкового. Суд назначил жителю Дмитриева наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.