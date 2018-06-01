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Ударивший полицейского курянин проведет полгода в колонии

Вчера, 14:44
Ударивший полицейского курянин проведет полгода в колонии
50-летний ранее судимый житель Дмитриева отправится в исправительную колонию за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Такой приговор вынес мужчине суд. Как рассказали в прокуратуре, в марте курянин попал в отдел полиции за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Во время разбирательства нетрезвый мужчина ударил по лицу участкового. Суд назначил жителю Дмитриева наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

 

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